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روسيا تحذر غوتيريش بإيقاف التعاون مع الأمم المتحدة!

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة وروسيا

الأمم المتحدة وروسيا

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قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة (الأربعاء 19-10-2022) إن روسيا ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموظفيه إذا أرسل جوتيريش خبراء إلى أوكرانيا لتفقد طائرات مسيرة تقول القوى الغربية إنها صُنعت في إيران.

ولم يوضح نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي تفاصيل التعاون الذي يمكن أن يتأثر.

كما ذكر بوليانسكي في تصريحات للصحفيين أنه غير متفائل بشأن تجديد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة والذي استؤنفت بموجبه صادرات أوكرانيا من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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