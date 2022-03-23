روسيا تحذر من انهيار أسواق النفط والغاز العالمية

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء، من أن أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حالة فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وقال إن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة.

وفي حديثه أمام مجلس النواب الروسي، قال نوفاك أيضا إن فرض حظر على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا ويصل إلى ألمانيا يعكس حماقة وعدم تقدير لتوازنات الطاقة وسيؤجج التضخم.

من جانبه، رفض المستشار الألماني سابقا الدعوات إلى مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال شولتس يوم أمس الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا تضر حقا باقتصادها “وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام”.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير حيث بدأ التجار في رؤية صادرات الخام الروسية على أنها لا يمكن الاقتراب منها. أثار ذلك مخاوف بشأن كيفية استبدال هذا العرض الذي يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل يوميًا، خاصة مع زيادة الطلب على الوقود خلال الصيف.

وأبدت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء مخاوفها من وقوع “صدمة” عالمية في إمدادات النفط نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا. وتقدر الوكالة أن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي، قد لا تتوافر في السوق اعتبارا من أبريل/ نيسان، ويمكن أن تزيد هذه الكمية إذا ما شددت العقوبات ضد موسكو. ولا توجد بدائل في الأفق لتعويض هذا النقص، خاصة وأن البلدان المصدرة، لا سيما السعودية والإمارات، ترفض رفع مستوى الإنتاج.