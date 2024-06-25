روسيا تحذر من عواقب "مأساوية" في حالة الاستخفاف بها

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء من عواقب “مأساوية ومُهلكة” إذا استهان الغرب باستعداد موسكو للدفاع عن نفسها، قائلا إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون قوة نووية كبرى.

وقال ريابكوف إن الغرب استخف “باستعداد روسيا للدفاع عن نفسها وضمان مصالحها في أي موقف”.

وأضاف “لا أريد حتى أن أفترض أن هذا الاستخفاف يمكن أن يصبح مأساويا ومهلكا” مشيرا إلى أن الغرب اختار مواجهة قوة نووية كبرى.

وتابع ريابكوف حديثه قائلا “يمكن الرد على ذلك بوسائل عدة، منها الحديث أو الرد العلمي. لدينا الموارد اللازمة لنقل الإشارات إلى الغرب في مجال الردع النووي، حتى في غياب الرغبة من خصومنا في إجراء حوار متزن. ولكن هناك خطر لا يمكن الاستهانة به، وهو أن يرتكبوا خطأ من جانبهم. سنحاول ألا نرتكبه نحن”.