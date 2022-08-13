روسيا تحذّر الولايات المتحدة من إمكانية تدمير العلاقات الثنائية بين البلدين

حذّرت روسيا الولايات المتحدة من أن مصادرة الأصول الروسية ستؤدي حتمًا الى تدمير العلاقات الثنائية بين البلدين.

إذ نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس إدارة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية قوله إن أي مصادرة محتملة لأصول روسية من قبل الولايات المتحدة ستدمّر العلاقات الثنائية.

وقال “ألكسندر دارتشييف” لوكالة تاس: “نحذر الأميركيين من العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال التي ستضر بالعلاقات الثنائية بشكل نهائي، وهذا ليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا”. ولم يتضح ما هي الأصول التي كان يشير إليها.

كما قال دارتشييف إن نفوذ الولايات المتحدة على أوكرانيا قد ازداد إلى درجة أن “الأميركيين أصبحوا بصورة متزايدة طرفًا مباشرًا في الصراع”.

ووفقا له، في ظل الواقع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، فإن أي أصول مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالجانب الروسي، بما في ذلك الممتلكات الدبلوماسية، تبقى معرضة لخطر متزايد.

من جانب آخر، شدد المسؤول الروسي على أنه يجب على الجانب الأميركي، إجبار الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” على العودة إلى طاولة المفاوضات، لتجنب هزيمة مذلة.

في هذا الشأن، اعتبر “ألكسندر دارشيف”، مدير إدارة أميركا الشمالية في الخارجية الروسية، “أنه ومن أجل تجنب الهزيمة يجب على واشنطن إجبار زيلينسكي على العودة للمفاوضات مع روسيا”، منوهًا بأنه أفضل حل لواشنطن.