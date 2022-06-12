الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تحذّر: تزويد كييف بالنووي سيثير صراعاً نووياً في أوروبا

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

علق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على دعوة وزير الخارجية البولندي السابق وعضو البرلمان الأوروبي الحالي رادوسلاف سيكورسكي، إلى تزويد كييف بالأسلحة النووية.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي على “تليغرام” إن عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي، يريد إثارة صراع نووي في وسط أوروبا.

وأضاف أنه بسبب مثل هؤلاء الأشخاص، من الضروري ليس فقط تحرير أوكرانيا من الأيديولوجية النازية، ولكن أيضا ضمان وضع البلاد غير النووي.

وفي وقت سابق، قال سيكورسكي إن للغرب الحق في إمداد أوكرانيا بالأسلحة النووية.

وقال سيكورسكي في تصريح لقناة “Espresso TV”، إن “كييف تخلت عن إمكاناتها النووية بعد توقيع مذكرة بودابيست في عام 1994.. أعتقد أننا، بصفتنا الغرب، سيكون لنا الحق في منح أوكرانيا رؤوسا نووية حتى تتمكن من حماية استقلالها”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

منظمة التجارة العالمية
مديرة منظمة التجارة العالمية تؤكد صعوبة إبرام اتفاقات تجارية دولية
الكونغرس الأمريكي
اتفاق في الكونغرس لتقييد عمليات شراء الأسلحة
المصدر: رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تدمر مستودع أسلحة أرسلها الغرب إلى أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
المروحية الإيطالية
العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!