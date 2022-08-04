روسيا تحذّر من "استفزازات" كييف في المواقع النووية

اعتبرت الخارجية الروسية أن القوات الروسية في أوكرانيا لا تهدد الأمن النووي، محذّرةً من استفزازات قد تدبرها قوات كييف في المواقع النووية.

وقال نائب مدير دائرة عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية “إيغور فيشنيفيتسكي”: إن “نشاط قواتنا المسلحة لا يضر بالأمن النووي في أوكرانيا بأي شكل من الأشكل”.

وخلال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، أشار الى أن “العسكريين الروس تولوا حراسة تلك المواقع لغرض واحد، وهو منع التشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من استغلال الوضع في البلاد لتنظيم استفزاز نووي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية”، معتبرًا أن “مثل هذا الخطر قائم بالطبع”.

كما لفت الى إلى أن موسكو كانت على استعداد للمساعدة في تنظيم زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه، لكن الأمانة العامة تخلت عن خطط الزيارة.

هذا وشدد على أن روسيا “ترفض الاتهامات التي لا أساس لها، والمزاعم بإقامة قاعدة عسكرية هناك”.

يذكر أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوروجيه الذرية بالقرب من مدينة إينرغودار جنوب أوكرانيا منذ آذار الماضي.