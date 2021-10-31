روسيا تحشد قواتها قرب حدود أوكرانيا.. وقلق أمريكي أوروبي

حشدت روسيا قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية الأمر الذي أثار مخاوف المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك في الوقت الذي يتبنى فيه الكرملين خطا أكثر تشددا تجاه أوكرانيا، إذ صعد المسؤولون الروس، بدءا من الرئيس فلاديمير بوتين، من خطابهم في الأشهر الأخيرة، وهاجموا علاقات كييف الغربية بل وشككوا في سيادتها.

كما حذر بوتين من أن أي توسع للبنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية يمثل “خطا أحمر” لموسكو.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تظهر قطارات وقوافل عسكرية روسية تنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والصواريخ، في جنوب وغرب روسيا.

الصحيفة نقلت عن مدير برنامج الدراسات الروسية في مجموعة التحليل غير الربحية CNA، ومقرها فرجينيا، مايكل كوفمان، قوله: “ليست مناورة. كما لا يبدو أنه تمرين تدريبي. شيء ما يحدث”.

وقد بدأ المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا في ملاحظة التحركات خاصة في الأسابيع الأخيرة، بعدما اختتمت روسيا مناورة عسكرية مشتركة ضخمة مع بيلاروس، تعرف باسم زاباد 2021، في منتصف سبتمبر.

وفقا لكوفمان، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن القوات الروسية من جيش الأسلحة المشتركة 41، والتي تتمركز عادة في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية، لم تعد إلى سيبيريا بعد التدريبات، وبدلا من ذلك انضمت لقوات روسية أخرى بالقرب من الحدود الأوكرانية.

كوفمان قال إن الصور تظهر على ما يبدو أن جيش دبابات الحرس الأول الروسي نقل الأفراد والعتاد نحو أوكرانيا، وهذه التطورات تأتي في الوقت الذي يدخل فيه الصراع المحتدم منذ 7 سنوات ونصف بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، في منطقة دونباس الشرقية، مرحلة جديدة.

يشار أن الجيش الأوكراني أكد أنه استخدم طائرة مسيرة تركية ضد موقع في دونباس، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها كييف هذه التكنولوجيا في القتال، مما أثار غضبا روسيا.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو بل تتهم أوكرانيا بزعزعة الوضع بعد أن استخدمت القوات الحكومية الأوكرانية طائرة من طراز بيرقدار تي.بي2 في ضرب موقع يسيطر عليه الانفصاليون.

وتشهد العلاقات بين موسكو وحلف الناتو توترا، خاصة بعدما جمدت روسيا العمل بممثليتها الدائمة بالناتو فى بروكسل، قبل أسبوعين، بعد أن طرد الحلف ثمانية من أعضاء البعثة الروسية بتهمة التجسس.