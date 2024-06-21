روسيا.. تحطم طائرة مسيرة في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن طائرة مسيرة تحطمت في مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا يوم الجمعة 21\6\2024، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل وتسبب في حريق صغير.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق.

وفي آخر المستجدات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية سترتكب “خطأ فادحا” إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة، وإن سول يجب ألا تشعر بالقلق من إبرام روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك.

أدلى بوتين بهذه التصريحات للصحفيين في فيتنام في نهاية جولة استمرت يومين إلى آسيا وأجرى خلالها محادثات في كوريا الشمالية. وقال بوتين في وقت سابق إن موسكو سترد على أي تحرك لكوريا الجنوبية من هذا القبيل.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في وقت سابق من اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية تدرس مدى إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة بعد أن وقع زعيما كوريا الشمالية وروسيا الاتفاقية التي يتعهدان فيها بأن يدافع كل جانب عن الآخر في حالة تعرضه للحرب.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.