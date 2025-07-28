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روسيا تحظر تصدير المنتجين للبنزين وسط ارتفاع الطلب

منذ 35 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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قالت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، إنها فرضت حظرا مؤقتا على تصدير شركات النفط للبنزين حتى 31 أغسطس آب.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية خلال فترة الطلب الموسمي المرتفع وضمان إمدادات كافية من الوقود للمزارعين الروس.

وكانت قيود التصدير لا تنطبق في السابق إلا على كمية محدودة من البنزين الذي تبيعه شركات إعادة بيع في الخارج، في حين كان يُسمح لشركات النفط الكبرى بالتصدير.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي “إن القيود ستستثني الإمدادات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو”، وهو مجموعة من خمس دول سوفيتية سابقة، وإلى دول مثل منغوليا التي أبرمت روسيا معها اتفاقيات حكومية دولية بشأن إمدادات الوقود.

    المصدر :
  • رويترز

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