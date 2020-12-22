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روسيا تحظر على البرلمانيين حمل جنسية ثانية

منذ 14 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون يقضي بإنهاء صلاحيات نائب برلمان أو سيناتور قبل موعد انتهائها في حال الكشف عن حمله جنسية دولة أخرى.

كما يقضي القانون الفدرالي الجديد الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية، بأن البرلماني تنهى صلاحياته أيضا في حال عدم امتثاله لشرط إقامته في أراضي روسيا خلال فترة زمنية معينة.

ويتضمن القانون الجديد تعديلا على القانون الذي يحدد وضع عضو كل من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما (النواب) في الجمعية الفدرالية الروسية، والذي كان من الممكن بموجبه إنهاء صلاحيات البرلماني فقط في حال الكشف عن امتلاكه حسابات أو ودائع في بنوك أجنبية، وذلك بحسب “تاس”.

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