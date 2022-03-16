روسيا تخسر جنرالًا رابعًا في الحرب الأوكرانية

افادت ديلي ميل بأن روسيا خسرت جنرالا رابعا في الحرب الأوكرانية، حسب ما قالت السلطات في كييف الى جانب سبعة أعضاء من نخبة القوات الروسية.

الجنرال الكبير “اوليغ ميتيايف” البالغ من العمر ٤٧ سنة، قتل في خلال العمليات العسكرية في مدينة ماريوبول المحاصرة.وفق ما افادت به وزارة الداخلية الاوكرانية الثلاثاء ليلا، في حين نشر مسؤولون صورة قالوا انها تعود لجثة الجنرال في ميدان المعركة.

وقالت الصحيفة ان هذا هو الجنرال الرابع الذي اعلنت السلطات في اوكرانيا ان قواتها تمكنت من قتلهم، فيما تواجه القوات الروسية المحتلة خسائر بالغة في صفوف العسكرييين.

يأتي ذلك وسط صمت موسكو عن الارقام الحقيقية المرتبطة بخسائرها، بعد اعلانها عن مقتل جنرال واحد وحوالي ٥٠٠ شخص من جنودها، فيما ترجح التقديرات الغربية ان عدد القتلى الروس يتراوح بين ألفين و٦ آلاف.

وقالت الصحيفة ان القوات الروسية تلقت خسائر في ٣ اسابيع من الحرب في اوكرانيا، بما يقارب عدد القتلى الاميركيين في أفغانستان والعراق خلال عقدين.

وكانت الصحيفة نفسها قد اعلنت ان جنرالا ثالثا قد لقي حتفه في اوكرانيا خلال ٨ ايام فقط في ضربة قوية للقوات الروسية في اوكرانيا.

واعلنت السلطات الاوكرانية ان الجنرال “أندريه كوليسنيكوف” هو أجدد الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الروسي.

وتشير المعلومات الى ان ٢٠ جنرالا روسيا يقودون المعارك في الغزو.

في السياق،أفادت ديلي ميل بأن المسؤولين الغربيين قالوا ان هذه الخسائر المتتالية تشي بإحتمال ان هؤلاء القادة يضطرون الى القتال في الصفوف الأمامية، لأن الفصائل الروسية اما غير قادرين ان يتخذوا قرار الهجوم ، او انهم خائفون من الاندفاع الى الأمام.