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روسيا تخطط لحظر تصدير القمح والذرة والشعير

14 - مارس - 2022
روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح حول العالم

روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح بالعالم

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في الوقت الي يتواصل فيه فرض العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا، أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الاثنين، أن البلاد قد تحظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة بين 15 مارس الجاري و30 يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة أنها قدمت مقترحا للحكومة بفرض حظر مؤقت على صادرات المحاصيل الزراعية الأساسية”، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأعلنت روسيا، الخميس الماضي، عن حظر تصدير السيارات حتى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى وقف صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقررت روسيا حظر تصدير الطائرات والمسيرات حتى نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وقالت روسيا، إنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة من 15مارس حتى 31 أغسطس 2022.

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