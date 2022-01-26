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روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من النقد الأجنبي

26 - يناير - 2022
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تخفيض بلاده احتياطها من النقد الأجنبي بالدولار بشكل حاد.

وأضاف لافروف في كلمة له في مجلس الدوما، اليوم الأربعاء: “نحن نخفض بشكل حاد احتياطنا من العملات الأجنبية، والتي يتم تخزينها بالدولار”.

وبحسب الوزير، فإن “هذه العملية لا تمر مرور الكرام”.

وشدد لافروف على أنه “ليس فقط في الغرب بدأوا في التساؤل، لكن مشغلينا الاقتصاديين يحلون القضايا المتعلقة بتحويل الأموال بأريحية، لقد ابتكر البنك المركزي نظامًا لنقل الحوالات المالية، وهو يعمل وظيفيًا”.

ونوه لافروف إلى أن “موسكو لن تختتم المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا”.

وأوضح لافروف: “لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا”.

وأشار لافروف إلى أنه “إذا لم يكن هناك رد بنّاء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما صرح الرئيس مرارا، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك”.

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