روسيا تخفق في مجلس الأمن.. وتعليق لافت من وزير الخارجية الأمريكي

لم تفلح روسيا بتمرير مشروع قانون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء يتعلق بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، لأنها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.

وصوّتت روسيا والصين فقط بالموافقة في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوا.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للمجلس بعد التصويت: “إذا كانت روسيا تهتم بالوضع الإنساني فعليها أن توقف قصف الأطفال وإنهاء أساليب الحصار. لكنهم لم يفعلوا ذلك”. وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن تصويت مجلس الأمن الدولي يؤكد “عزلة” روسيا عن بقية العالم و”يأس موسكو” من صرف الانتباه عن العنف المروع الذي تمارسه قواتها على شعب أوكرانيا.

وشارك الوزير تغريدة ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، التي قالت إن أعضاء مجلس الأمن “امتنعوا عن التصويت عن قرار روسيا الهزلي الذي يصرف اللوم عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في أوكرانيا”، مضيفة أن التصويت كان “احتجاجيا موحدا”.

ويحتاج تمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة على الأقل من الأعضاء وعدم استخدام أي من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حق النقض “فيتو”. وألغت روسيا تصويتا مزمعا في مجلس الأمن يوم الجمعة بعد اتهامها الدول الغربية بممارسة حملة “ضغط غير مسبوقة” ضد الإجراء.

Today’s United Nations Security Council vote underlines Russia's isolation from the rest of the world and Moscow’s desperation to distract from the horrific violence its forces are inflicting on the people of Ukraine. #UnitedWithUkraine https://t.co/wTnbrCsUPP

