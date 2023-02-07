روسيا: تدخل الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد "لا يمكن التنبؤ به"

قال وزير الدفاع الروسي، الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي “الناتو” فعليا إلى الصراع، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى “لا يمكن التنبؤ به” من التصعيد.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزير سيرجي شويغو قوله إن “الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان”.

وتابع “حتى يفعلوا ذلك، بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة وحث أوكرانيا علانية على الاستيلاء على أراضينا. في الواقع، مثل هذه الخطوات تجر دول حلف شمال الأطلسي إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى مستوى لا يمكن التنبؤ به من التصعيد”.

السيطرة على دونيستك

أفاد تحديث مخابراتي بريطاني اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي حاول على الأرجح استئناف العمليات الهجومية الرئيسية في أوكرانيا في أوائل يناير كانون الثاني، بهدف الاستيلاء على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من دونيتسك.

لكن التحديث أضاف أنه لا يزال مستبعدا أن تتمكن روسيا من حشد القوات اللازمة للتأثير بشكل كبير على نتيجة الحرب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتمارس القوات الروسية ضغوطًا على نظيرتها الأوكرانية على جبهات متعددة في ساحات المعركة من الجنوب إلى الشرق، وخلال اليومين الماضيين شنت القوات الروسية هجمات مكثفة على جزء متزايد من خط المواجهة بين موسكو وكييف