روسيا: تدريبات "الناتو" تشكّل "عودة لا رجعة فيها" لمخططات الحرب الباردة

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أنّ نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2024، والتي تحمل اسم (المدافع الصامد)، يشكل “عودة لا رجعة فيها” من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

جاء ذلك بعد أن قال حلف شمال الأطلسي يوم الخميس، إنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90 ألف جندي، في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأميركية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف، إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين.

وقال جروشكو لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نشرت اليوم الأحد: “هذه التدريبات هي عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا”.

وتابع قائلاً: “تدريب على هذا النطاق.. يشكل العودة النهائية والتي لا رجعة فيها من حلف شمال الأطلسي لمخططات الحرب الباردة حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا”.

ولم يأت الحلف على ذكر روسيا بالاسم صراحة في إعلانه. لكن وثيقة حلف شمال الأطلسي الأبرز للاستراتيجيات تحدد روسيا على أساس أنها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمن الدول الأعضاء في الحلف.

وشنت روسيا غزوًا شاملًا على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 ووصفته كييف والغرب بأنه سعي استعماري لضم الأراضي من دون مبرر.

ودأبت موسكو ووزير خارجيتها سيرجي لافروف منذ ذلك الحين على اتهام “الغرب الجمعي” بشن “حرب هجينة” على روسيا من خلال دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا بالمساعدات.