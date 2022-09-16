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روسيا تدعم الصين بالغاز عبر "قوة سيبيريا 2"

منذ ساعة واحدة
خطوط الغاز الروسي

خطوط الغاز الروسي

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نقلت وكالة فرنس برس للأنباء عن روسيا قولها، الجمعة، إنها ستوقع مع الصين اتفاقا لتصدير الغاز عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا 2”.

وذكر وزير الطاقة الروسي: “سنوقع مع الصين اتفاقا لتصدير 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا 2”.

وأضاف أن “خط أنابيب “قوة سيبيريا 2″ لنقل الغاز إلى الصين سيحل محل نورد ستريم 2”.

وتتباحث بكين وموسكو منذ سنوات بشأن خط “قوة سيبيريا 2” لتعويض “نورد ستريم 2″، الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

ويأتي التصريح الروسي فيما تواجه القارة الأوروبية أزمة نقص غاز كبيرة، ناتجة عن وقف روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل إلى أوروبا عبر خط “نورد ستريم”.

    المصدر :
  • وكالات

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