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روسيا تدمر أبرز مطار مدني في شرق أوكرانيا

15 - مارس - 2022
فرق الانقاذ في مواقع القصف

فرق الانقاذ في مواقع القصف

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مع استمرار العملية الروسية ضد أوكرانيا التي يومها الـ20، قال مسؤول محلي في مدينة دنيبرو الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية أطلقت صاروخا على المطار المدني الأبرز في شرقي البلاد، الأمر الذي أحدث دمارا وصفه بالهائل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن حاكم منطقة دنيبرو، فالينتين ريزني شينكو، قوله إن القصف الروسي جرى ليلة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن القصف الروسي أدى إلى تدمير مدرج المطار، إضافة إلى الإضرار بمبان أخرى في المنشأة المدنية.

وأكد المسؤول الأوكراني، في بيان عبر الإنترنت، أن إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف سيستغرق وقتا طويلا.

ولم يشر المصدر إلى وقوع ضحايا من جراء القصف، بينما يستمر تعليق الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا، بسبب العمليات العسكرية الروسية التي انطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

في غضون ذلك، قتل شخصان على الأقل صباح الثلاثاء، في قصف تعرض له مبنى سكني في كييف، حسبما أفاد جهاز الطوارئ الأوكراني.

وقال جهاز الطوارئ: “عثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا”، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي غربي العاصمة.

وأوضح الجيش الأوكراني، في بيان، أن الضربات كانت قصفا مدفعيا استهدف منطقة سفياتوشينسكي بغرب كييف المتاخمة لضاحية إيربين التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب.

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