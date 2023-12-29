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روسيا تدمر ثلاثة صواريخ أوكرانية من طراز هارم فوق بيلغورود

منذ دقيقة واحدة
صاروخ هارم الأمريكي

صاروخ هارم الأمريكي

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قالت وزارة الدفاع الروسية (الجمعة 29-12-2023) إن أوكرانيا أطلقت ثلاثة صواريخ هارم أمريكية الصنع على منطقة بيلغورود.

وقالت الوزارة “تم تدمير ثلاثة صواريخ أوكرانية من طراز هارم من صنع الولايات المتحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت ما يقرب من 110 صواريخ اليوم الجمعة، في واحد من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها.

كما أشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على البلاد منذ أشهر اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل عشرة وإصابة 60 على الأقل في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا.

وأصيب العشرات ووردت تقارير عن أضرار لحقت بمستشفى للولادة في مدينة دنيبرو وسط البلاد وبنايات في مدينة لفيف في الغرب وميناء أوديسا في الجنوب الشرقي ومدينة خاركيف في الشرق.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام إن شخصين تأكد مقتلهما في العاصمة ويعتقد أن المزيد محاصرون تحت أنقاض مستودع لحقت به أضرار من الحطام المتساقط.

وذكر الحاكم المحلي في منطقة أوديسا أن شخصين قتلا في ميناء أوديسا على البحر الأسود وأصيب 15 على الأقل بينهم طفلان إذ استهدفت صواريخ بنايات سكنية.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية في تصريحات بثها التلفزيون “يمكننا القول إن هذا كان هجوما ضخما”.

وتحذر أوكرانيا منذ أسابيع من أن روسيا ربما تراكم صواريخ لشن حملة جوية كبرى تستهدف أنظمة الطاقة. وفي العام الماضي قبع الملايين في الظلام والبرد إثر ضربات جوية روسية استهدفت بشكل خاص شبكة الكهرباء والطاقة.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم عن انقطاع التيار الكهربائي في أربع مناطق بعد الهجوم الجوي.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما يقرب من 110 صواريخ اليوم الجمعة في واحد من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها.

وقال مكتب الرئيس إن ضربة استهدفت منشأة بنية تحتية مهمة تأكدت في منطقة لفيف الواقعة على الحدود مع بولندا دون تحديد المنشأة المستهدفة.

وذكر دنيس شميهال رئيس الوزراء “العدو استهدف بنية تحتية اجتماعية وحيوية”.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن روسيا استخدمت في الهجوم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، بما شمل طرازا يصعب للغاية اعتراضه.

 

    المصدر :
  • رويترز

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