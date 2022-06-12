روسيا تدمر مستودع أسلحة أرسلها الغرب إلى أوكرانيا

في وقت تحثّ أوكرانيا الغرب لتزويدها بالأسلحة، أطلقت القوات الروسية صواريخ كروز لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة ترنوبل بغرب أوكرانيا، في الوقت الذي تدور فيه حرب شوارع طاحنة في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال حاكم منطقة ترنوبل إن هجوما صاروخيا على مدينة تشورتكيف، انطلق من البحر الأسود، أدى إلى تدمير منشأة عسكرية جزئيا وإصابة 22 شخصا. وقال مسؤول محلي إنه لا توجد أسلحة مخزنة هناك.

تحذير من بوتين

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لاستخدامها في أنظمة الصواريخ المتنقلة عالية الدقة.

وجدد القادة الأوكرانيون مناشداتهم للدول الغربية في الأيام الماضية لتسريع تسليم الأسلحة الثقيلة تزامنا مع قصف القوات الروسية لشرق البلاد بالمدفعية.

الى ذلك، أفاد سيرهي جايداي حاكم لوجانسك اليوم الأحد بأن القتال لا يزال دائرا بين القوات الأوكرانية والروسية من شارع إلى شارع في سيفيرودونيتسك. وأضاف إنه بينما سيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة، لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع للكيماويات يحتمي به مئات المدنيين.

وقال جايداي عبر تطبيق تيليجرام اليوم الأحد: “لا أحد يستطيع تأكيد سقوط ضحايا في سيفيرودونيتسك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أو عددهم، إذ أن القتال العنيف لا يزال دائرا”.

وأضاف: “على الأرجح الكل يريد الإجلاء الآن، لكن حتى الآن لا يوجد مثل هذا الاحتمال”.

وقال جايداي إنه في مدينة ليسيتشانسك، الواقعة على الضفة الأخرى من نهر دونيتس، قُتلت امرأة في قصف روسي دمر أيضا أربعة منازل ومركزا للتسوق.