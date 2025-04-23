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روسيا تدمر منشأة طاقة رئيسية في خيرسون الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
قصف روسي على أوكرانيا - رويترز

قصف روسي على أوكرانيا - رويترز

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قال حاكم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا إن قوات روسية دمرت منشأة للطاقة في المنطقة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وأضاف الحاكم أولكسندر بروكودين أن المنشأة، التي تزود مدينة خيرسون بالكهرباء، تعرضت لهجمات روسية بالمدفعية والطائرات المسيرة مستمرة منذ أكثر من 24 ساعة.

وقال عبر تيليجرام “قاتل جيشنا طوال الليل لصد هجمات العدو. لكن في الصباح نجح الروس في تدمير منشأة الطاقة”.

وأضاف أن هجمات الطائرات المسيرة مستمرة وقد يكون هناك انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في الوقت الذي يبذل فيه العاملون في مجال الطاقة جهودا من أجل استقرار الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

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