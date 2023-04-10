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روسيا: تدمير 100 مسيرة "بيرقدار" منذ بدء الحرب في أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
منظومة دفاعية روسية من طراز "بانتسير"

منظومة دفاعية روسية من طراز "بانتسير"

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قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 مسيرة تركية الصنع من طراز “بيرقدار” منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار ديمين إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية عمليًا في المعركة ضد الطائرات دون طيار “ذات المستوى الاستراتيجي مثل بيرقدار التركية العملياتية والتكتيكية بالمقارنة مع رد الفعل المضاد للطائرات المأهولة الحديثة”.

وكشف أن أبلغ دليل على ذلك هو تدمير أكثر من 100 بيرقدار تسلمتها أوكرانيا خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة من تركيا.

تدمير مدافع أوكرانية في خيرسون

قال مصدر مطلع في مقاطعة خيرسون، إن القوات الروسية دمرت العديد من المدافع الأوكرانية الثقيلة على الطرف الأيمن من نهر دنيبر بمقاطعة خيرسون.

وأشار المصدر إلى أنه تم بنيران المدفعية الروسية، تدمير مدفع هاوتزر من طراز “مستا-ب” ومدفع ذاتي الحركة من طراز “غوفوزديكا” تابعين للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لخيرسون.

وأضاف: “في الليلة الماضية، تم بنيران مدفعية الجيش الروسي، تدمير مدفع هاوتزر من طراز مستا-ب تابع للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوزيركا، وقتل خلال 3 عناصر من القوات الأوكرانية، وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة”.

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