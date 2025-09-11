روسيا تدين تصريحات بولندا بشأن المسيرات

عبر الكرملين اليوم الخميس عن رفضه لتصريحات وارسو ودول أوروبية أخرى بشأن إسقاط طائرات مسيرة روسية فوق بولندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي ووصفها بأنها ليست جديدة وقال إن موسكو لن تدلي بأي تعليق آخر على الوضع.

ونددت كل من بولندا وأوكرانيا وليتوانيا في بيان مشترك اليوم الخميس بروسيا بعد توغل الطائرات المسيرة أمس الأربعاء في المجال الجوي البولندي، واصفة إياه بالاستفزاز المتعمد وغير المسبوق.

وردا على سؤال حول البيان المشترك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لن تصدر تعليقات جديدة على الوضع لأن وزارة الدفاع الروسية أصدرت بالفعل بيانا.

وقال للصحفيين “لن يكون هناك تعليق جديد. علقت وزارة الدفاع على هذا الأمر وعرضت إجراء مشاورات إذا لزم الأمر… ليس هناك ما نضيفه”.

وتابع “أما بالنسبة للهجة والتصريحات التي نسمعها من وارسو، حسنا، في الواقع، لا يوجد شيء جديد فيها. كان هذا الخطاب سمة مميزة لجميع العواصم الأوروبية تقريبا في الآونة الأخيرة. وها هو يستمر”.

وقال بيسكوف أيضا إن التدريبات العسكرية بين روسيا وروسيا البيضاء المقرر إجراؤها بالقرب من الحدود البولندية اعتبارا من غدا الجمعة لا تستهدف أي دولة أخرى.

وأوضح “هذه تدريبات مخطط لها، وهي ليست موجهة ضد أي أحد”.

وأضاف “نحن نتحدث عن مواصلة التعاون العسكري والعمل على تحقيق التواصل بين الحليفين الاستراتيجيين”.