روسيا تربط تسوية حرب أوكرانيا بالاعتراف بضم 5 مناطق أوكرانية

أكدت روسيا، اليوم الإثنين، أن الاعتراف الدولي بضمها 5 مناطق أوكرانية، من بينها شبه جزيرة القرم، يعد شرطا “أساسيا” لأي محادثات سلام محتملة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لصحيفة “أو غلوبو” البرازيلية، إن “الاعتراف الدولي بملكية روسيا للقرم، سيفستابول، وجمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا، أمر لا غنى عنه لتسوية حرب أوكرانيا”.

وأضاف لافروف: “الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا مستمر ونأمل في التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين أنه فيما يخص المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فإن موسكو ما زالت في انتظار “إشارة” من كييف لاستئناف المحادثات.

وأشار المتحدث إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضية الأوكرانية لا يزال مستمرا، مع آمال في الوصول إلى نتائج مقبولة للطرفين.

وشدد على أن “الجهود الأميركية لدفع عملية السلام في أوكرانيا مستمرة”، مضيفا أن موسكو كانت قد أبدت استعدادها للحوار من أجل تحقيق تسوية سلمية.

وفيما يتعلق بمحادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفاد الكرملين بأنه لا توجد محادثات مجدولة في الوقت الحالي، لكن “من الممكن الاتفاق عليها في أي لحظة إذا اقتضت الحاجة”.

وصعّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من الضغوط على أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام.

لا يمكن إجراؤه بشكل علني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال أمس الأحد إن العمل على حل الوضع مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: “العمل مستمر.. لا يمكن تنفيذ العمل بشكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية (غير معلنة)”، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وأوضح بيسكوف أن فهم الرئيس الأمريكي للوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا يتوافق إلى حد كبير مع موقف روسيا.

ونوه بيسكوف بأن “هناك العديد من العناصر التي تتطابق تماما”.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها “سخيفة”.

وقال ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”: “مهما كانت الصفقة التي أبرمها بشأن روسيا وأوكرانيا، ومهما كانت جيدة، وحتى لو كانت أعظم صفقة على الإطلاق، فإن الصحيفة “الفاشلة ستتحدث عنها بشكل سيئ” وفق تعبيره.