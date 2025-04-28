الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 ﻫ - 29 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تربط تسوية حرب أوكرانيا بالاعتراف بضم 5 مناطق أوكرانية

منذ 22 ساعة
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

أكدت روسيا، اليوم الإثنين، أن الاعتراف الدولي بضمها 5 مناطق أوكرانية، من بينها شبه جزيرة القرم، يعد شرطا “أساسيا” لأي محادثات سلام محتملة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لصحيفة “أو غلوبو” البرازيلية، إن “الاعتراف الدولي بملكية روسيا للقرم، سيفستابول، وجمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا، أمر لا غنى عنه لتسوية حرب أوكرانيا”.

وأضاف لافروف: “الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا مستمر ونأمل في التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين أنه فيما يخص المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فإن موسكو ما زالت في انتظار “إشارة” من كييف لاستئناف المحادثات.

وأشار المتحدث إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضية الأوكرانية لا يزال مستمرا، مع آمال في الوصول إلى نتائج مقبولة للطرفين.

وشدد على أن “الجهود الأميركية لدفع عملية السلام في أوكرانيا مستمرة”، مضيفا أن موسكو كانت قد أبدت استعدادها للحوار من أجل تحقيق تسوية سلمية.

وفيما يتعلق بمحادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفاد الكرملين بأنه لا توجد محادثات مجدولة في الوقت الحالي، لكن “من الممكن الاتفاق عليها في أي لحظة إذا اقتضت الحاجة”.

وصعّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من الضغوط على أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام.

لا يمكن إجراؤه بشكل علني
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال أمس الأحد إن العمل على حل الوضع مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: “العمل مستمر.. لا يمكن تنفيذ العمل بشكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية (غير معلنة)”، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وأوضح بيسكوف أن فهم الرئيس الأمريكي للوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا يتوافق إلى حد كبير مع موقف روسيا.

ونوه بيسكوف بأن “هناك العديد من العناصر التي تتطابق تماما”.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها “سخيفة”.

وقال ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”: “مهما كانت الصفقة التي أبرمها بشأن روسيا وأوكرانيا، ومهما كانت جيدة، وحتى لو كانت أعظم صفقة على الإطلاق، فإن الصحيفة “الفاشلة ستتحدث عنها بشكل سيئ” وفق تعبيره.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

مسيرات
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم روسي بمئة طائرة مسيرة
عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز
الهند تعزز الأمن في كشمير وتغلق عشرات المقاصد السياحية
قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن إسقاط 91 مسيرة أوكرانية خلال الليل

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة