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روسيا ترجّح تخفيض صادرات الحبوب هذا العام

منذ 12 دقيقة
حقول قمح

حقول قمح

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أفاد وزير الزراعة الروسي “ديمتري باتروشيف” بأن روسيا قد تخفض خطة صادرات الحبوب إلى الخارج هذا العام ،مشددًا على أن روسيا ستلبي السوق المحلية بشكل كامل.

وذكر الوزير الروسي في اجتماع ميداني أن أعمال الحصاد تجري الآن بشكل مكثف في جميع المقاطعات الروسية، حيث قام المزارعون بحصد 27 في المائة من الحقول وجمعوا حوالي 55 مليون طن من الحبوب.

ووفقا للوزير الروسي، فإن هذه النتيجة تعدّ مؤشرًا جيدا بشكل عام لكنه أقل بكثير من العام الماضي. ويفسر الانخفاض في المحصول هذا العام بالتأخر في البدء بالعمل في العديد من المناطق الروسية بسبب الربيع البارد والظروف الجوية، بالإضافة إلى صعوبات في استيراد المكونات الأجنبية للمعدات والآليات.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية هذا العام محصول حبوب عند 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح، ومن المجموع الإجمالي يمكن تصدير 50 ​​مليون طن من الحبوب.

من جانب آخر، أعلنت تركيا أن 3 شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا، صباح الجمعة 5 آب، في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في تموز.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

وغادرت السفينة “نافستار”، التي ترفع علم بنما، أوديسا متوجهةً إلى إيرلندا ومحملةً بـ33 ألف طن من الذرة، فيما أبحرت السفينة “رزجين” التي ترفع العلم المالطي، إلى إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ13 ألف طن.

أما سفينة الشحن التركية “بولارنت” التي كانت تنتظر أيضاً على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملةً بـ12 ألف طن من الذرة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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