روسيا ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وتحذر من التدخل الخارجي

أشادت روسيا، اليوم السبت، باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين أذربيجان وأرمينيا، لكنها حذرت من أن التدخل الخارجي قد يؤدي إلى تعقيد الوضع في جنوب القوقاز.

وأُبرم الاتفاق أمس الجمعة خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتضمن حقوقا حصرية للولايات المتحدة في تطوير ممر نقل عبر أرمينيا يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان، الجيب المتاخم لتركيا.

وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته واشنطن، على الرغم من التصريحات السابقة الصادرة من أذربيجان وأرمينيا التي تؤيد إجراء محادثات مباشرة دون وسطاء.

وأضافت الوزارة أنه ينبغي لدول المنطقة أن تعمل على التوصل لحلول دائمة بدعم من جيرانها مثل روسيا وإيران وتركيا.

وقالت الوزارة “مشاركة الأطراف غير الإقليمية من شأنها أن تعزز أجندة السلام، وليس خلق انقسامات جديدة”، مضيفة أنها تأمل في تجنب “التجربة المؤسفة” التي قادها الغرب لحل الصراعات في الشرق الأوسط.