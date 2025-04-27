روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق الميناء

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإرسال عدة طائرات طوارئ إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق اندلع في ميناء بندر عباس.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن انفجارا ضخما، يرجح أنه ناجم عن انفجار مواد كيميائية، أدى إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين أمس السبت في بندر عباس، أكبر موانئ إيران.

ووقع الانفجار ظهر أمس وبعد مضي أكثر من ساعات على الحادث، أكد التلفزيون الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وقالت إدارة الجمارك بالميناء، إنه جرى إخلاء الشاحنات من المنطقة وإن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على “بضائع خطرة ومواد كيميائية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن دوي الانفجار سُمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من بندر عباس.

وقال حاكم مدينة بندر عباس الإيرانية إنه سيتم إغلاق المدارس بشكل كامل الأحد بسبب الانفجار في ميناء رجائي. كما أوصت وزارة الصحة الإيرانية سكان هرمزغان بلزوم منازلهم حتى إشعار آخر لانتشار غازات سامة بعد الانفجار بميناء رجائي.

وأعلنت السلطات الإيرانية تحويل العمليات التجارية من ميناء مدينة بندر عباس الإستراتيجي، إلى موانئ أخرى، في مقدمتها ميناء الإمام الخميني.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين عرض على إيران المساعدة في التعامل مع آثار الانفجار الذي هز ميناء بندر عباس، مقدما تعازيه في القتلى.