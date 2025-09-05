روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

أعلنت روسيا اليوم إرسال طائرة نقل محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، عقب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في هذا البلد الذي يُعد من أفقر دول العالم.

وأرسلت السلطات التابعة لحركة طالبان التي سبق أن واجهت زلازل مدمرة في عامي 2022 و2023، مروحيات عسكرية لإجلاء الجرحى وتوزيع المواد الغذائية، لكنها أكدت أنها غير قادرة على التعامل مع الكارثة بمفردها.

وأرسلت اليوم طائرة من طراز “إليوشين-76” إلى كابول محملة 20 طنا من المواد الغذائية، بحسب بيان صادر عن وزارة حالات الطوارئ الروسية.

وأوضح البيان أن “دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية ستُرسل بأمر من الرئيس الروسي”.