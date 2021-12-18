روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نقل مساعدات إنسانية إلى مطار كابل عبر 3 طائرات نقل تابعة لها، بالإضافة إلى أنها تستعد لنقل المواطنين الراغبين بمغادرة أفغانستان.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: “قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز Il-76 تابعة لوزارة الدفاع، بنقل مساعدات إنسانية روسية إلى مطار كابل وتستقبل على متنها الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان. ونقلت الطائرات الثلاث 36 طنا من البضائع الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية”.

وعلى كل طائرة توجد مجموعة من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة. وتحمل كل طائرة كذلك إمدادات كافية من مياه الشرب والبطانيات والوجبات الغذائية الفردية للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه وبإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين، تم تنظيم عملية الإجلاء الرابعة من أراضي أفغانستان لأكثر من 300 مواطن من روسيا وقرغيزستان وكذلك الطلاب الأفغان الدارسين في الجامعات الروسية.

وفي الفترة من 26 أغسطس إلى 1 ديسمبر، تم من مطار كابل إجلاء 770 مواطنا من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروس وقرغيزستان وأرمينيا) وأوكرانيا وأفغانستان بواسطة طائرات النقل العسكرية الروسية.