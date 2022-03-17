روسيا ترفض قرار محكمة العدل بشأن أوكرانيا.. وتوجه رسالة

في أول تعليق روسي على قرار محكمة العدل الدولية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ”لن تأخذ بعين الاعتبار” قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر روسيا بوقف عملياتها في أوكرانيا.

وخلال مؤتمره الصحفي الافتراضي مع الصحفيين، أشار بيسكوف إلى أن كلا الجانبين بحاجة إلى الاتفاق على تطبيق القرار، وأن روسيا ”لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار”.

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا من المقرر أن تستأنف الخميس بصورة ما، قائلا ”لا أعرف ما إذا كانت تجري بالفعل أم لا، لكن ينبغي أن تعقد اليوم”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الوفد الروسي مستعد للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وادعى قائلا ”للأسف، لا نرى نفس الحماسة من الجانب الأوكراني”.

رسالة إلى الخونة

من ناحية أخرى، قال الكرملين، اليوم ، إن كثيرا من الناس في روسيا يظهرون أنفسهم على أنهم (خونة)، مشيرا إلى أولئك الذين يستقيلون من وظائفهم ويغادرون البلاد.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات بعد يوم من توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا شديد اللهجة “للخونة” الروس، الذين قال إن الغرب يريد استخدامهم “كطابور خامس” لتدمير البلاد.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “في مثل هذه الأوقات العصيبة… يُظهر العديد من الناس وجوههم الحقيقية… الكثير من الناس يظهرون أنفسهم، كما نقول بالروسية، على أنهم خونة”.

وأضاف “إنهم يختفون من المجتمع. بعض الناس يتركون مناصبهم، وبعضهم يتركون حياتهم العملية، والبعض يغادر البلاد وينتقل إلى بلاد أخرى. وهكذا يحدث التطهير”.

وكان يشير إلى تصريح بوتين أمس الأربعاء بأن روسيا ستخضع “لتطهير ذاتي” طبيعي وضروري، إذ سيتمكن الناس من “التمييز بين الوطنيين الحقيقيين وبين الحثالة والخونة”.