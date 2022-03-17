الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا ترفض قرار محكمة العدل بشأن أوكرانيا.. وتوجه رسالة

17 - مارس - 2022
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 3:35 مساءً
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

A A A
طباعة المقال

في أول تعليق روسي على قرار محكمة العدل الدولية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ”لن تأخذ بعين الاعتبار” قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر روسيا بوقف عملياتها في أوكرانيا.

وخلال مؤتمره الصحفي الافتراضي مع الصحفيين، أشار بيسكوف إلى أن كلا الجانبين بحاجة إلى الاتفاق على تطبيق القرار، وأن روسيا ”لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار”.

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا من المقرر أن تستأنف الخميس بصورة ما، قائلا ”لا أعرف ما إذا كانت تجري بالفعل أم لا، لكن ينبغي أن تعقد اليوم”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الوفد الروسي مستعد للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وادعى قائلا ”للأسف، لا نرى نفس الحماسة من الجانب الأوكراني”.

رسالة إلى الخونة

من ناحية أخرى، قال الكرملين، اليوم ، إن كثيرا من الناس في روسيا يظهرون أنفسهم على أنهم (خونة)، مشيرا إلى أولئك الذين يستقيلون من وظائفهم ويغادرون البلاد.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات بعد يوم من توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا شديد اللهجة “للخونة” الروس، الذين قال إن الغرب يريد استخدامهم “كطابور خامس” لتدمير البلاد.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “في مثل هذه الأوقات العصيبة… يُظهر العديد من الناس وجوههم الحقيقية… الكثير من الناس يظهرون أنفسهم، كما نقول بالروسية، على أنهم خونة”.

وأضاف “إنهم يختفون من المجتمع. بعض الناس يتركون مناصبهم، وبعضهم يتركون حياتهم العملية، والبعض يغادر البلاد وينتقل إلى بلاد أخرى. وهكذا يحدث التطهير”.

وكان يشير إلى تصريح بوتين أمس الأربعاء بأن روسيا ستخضع “لتطهير ذاتي” طبيعي وضروري، إذ سيتمكن الناس من “التمييز بين الوطنيين الحقيقيين وبين الحثالة والخونة”.

    المزيد من أخبار العالم

    الطاقة الدولية: روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا
    رئيس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي يحذّر من مفاجآت محتملة
    آثار الدمار بعد زلزال في أفغانستان - رويترز
    الأمم المتحدة: الأفضل أن ترسل تركيا فرق الإنقاذ لأفغانستان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!