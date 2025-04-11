روسيا ترفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024

رفعت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) اليوم الجمعة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 4.3 بالمئة من 4.1 بالمئة سابقا.

ويرجع هذا التعديل إلى ارتفاع النمو في الربع الرابع من عام 2024 والذي يقدر الآن عند 4.5 بالمئة مقارنة مع 3.3 بالمئة وفق تقدير سابق. وقالت روستات إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بلغ201.2 تريليون روبل (2.41 تريليون دولار) في عام 2024.

وقالت الوكالة إن أحد العوامل وراء التعديل هو ارتفاع النمو في قطاع البناء الذي ارتفع تقديره 2.5 نقطة مئوية إلى 4.2 بالمئة.

ويعتمد النمو الاقتصادي في روسيا على الإنفاق على الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، وينظر إليه على أنه ذو تضخم مرتفع مع تجاوز معدل التضخم السنوي عشرة بالمئة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما للسيطرة على الاقتصاد وخفض التضخم.

ولا تحدد الإحصاءات الروسية ما إذا كان الإنتاج لأغراض عسكرية أم لا، لكن وكالة الإحصاء الروسية قالت إن إنتاج السلع المعدنية الجاهزة نما 35 بالمئة بينما زاد إنتاج البصريات والإلكترونيات 29 بالمئة.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط من ثلاثة بالمئة في يناير كانون الثاني، في أدنى رقم منذ مارس آذار 2023. وتوقعت وزارة الاقتصاد نموا يبلغ 2.5 بالمئة في عام 2025، مقارنة بتوقعات البنك المركزي التي تراوحت بين واحد واثنين بالمئة.

وأظهرت البيانات الجديدة تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 10.34 بالمئة في مارس من 10.06 بالمئة في فبراير شباط. والرقم أعلى قليلا من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز رأيهم وبلغت 10.2 بالمئة.