روسيا: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك لن يساعد في حل الصراع

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها اليوم السبت إن إرسال الأسلحة إلى كييف لن يساعد في حل الصراع، وذلك في تعليقها على التقارير التي أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.

وأفادت شبكة CNN أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أعطت الضوء الأخضر من حيث المبدأ لتزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى، بعد تقييم داخلي خلص إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على المخزون الاستراتيجي الأميركي، لكن لا يزال القرار النهائي بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين في البنتاغون قولهم، إن الصواريخ المقترح تزويد كييف بها يمكن أن تمنح القوات الأوكرانية قدرة هجومية غير مسبوقة تتيح استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية داخل العمق الروسي، في حال وافق ترامب على الصفقة.

وأضافت المصادر أن القيادة العسكرية الأميركية أكدت جاهزيتها اللوجستية لتسليم دفعة محدودة من الصواريخ، لكنها تنتظر توجيهات من البيت الأبيض لتحديد حجم التسليح وتوقيت التنفيذ.

وفي المقابل، أبدت موسكو غضبها الشديد، إذ حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن “أي تزويد لأوكرانيا بصواريخ توماهوك سيكون تصعيدًا خطيراً وقد ينتهي بنتائج كارثية على الجميع”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من لقاء مباشر بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، حيث طالب الأخير بدعم عسكري “نوعي” يمكنه من تغيير معادلة الحرب على الأرض، وفق ما ذكرت “واشنطن بوست”.

ورغم إقرار وزارة الدفاع بأن تزويد كييف بتلك الصواريخ لن يخل بالتوازن العسكري الأميركي، يبدي ترامب حذراً شديداً حيال اتخاذ القرار، خشية أن يُنظر إلى الخطوة على أنها استفزاز مباشر لموسكو.

وبحسب خبراء تحدثوا لشبكة CNN، فإن الموافقة على الصفقة ستنقل الدعم الأميركي لأوكرانيا من المستوى الدفاعي إلى القدرات الهجومية بعيدة المدى، مما قد يفتح فصلاً جديدًا في مسار الحرب ويزيد من احتمالات التصعيد بين واشنطن وموسكو.