روسيا تستبعد دور أردوغان كوسيط في الأزمة الأوكرانية

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين قوله اليوم الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يمكنه القيام بدور الوسيط في الصراع الروسي الأوكراني.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رد على سؤال في مقابلة مع تلفزيون روسي عما إذا كان بإمكان أردوغان الاضطلاع بهذا الدور بالقول “لا، هذا غير ممكن”.

وكانت الرئاسة التركية قالت إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الحرب في غزة وسبل إنهاء الصراع في سوريا.

وأضافت الرئاسة التركية في بيان بعد لقاء الرئيسين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قازاخستان أن أردوغان أبلغ بوتين بأن أنقرة يمكن أن تساعد في إرساء أساس لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية وبأن التوصل إلى سلام عادل يناسب الجانبين أمر ممكن.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.