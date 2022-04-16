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روسيا تستخدم أسلحة بعيدة المدى لقصف منشآت عسكرية أوكرانية

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن روسيا دمرت مباني إنتاج في مصنع للعربات المدرعة في العاصمة الأوكرانية كييف ومنشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف.

وأضافت الوكالة أن الضربات نُفذت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

كما نقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا أسقطت أيضا طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في خاركيف أوبلاست بشرق أوكرانيا.

من جهة أخرى قالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قاموا بتسليم الدبابات والمروحيات والأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا التي تستعد لمعارك واسعة النطاق ضد القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق البلاد“.

واعتبرت المجلة أن ”شحنات الأسلحة الجديدة تمثل تحولًا صارخًا عن الدعم الغربي لأوكرانيا في الأيام الأولى من الحرب، عندما كان المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون غير متأكدين من المدة التي يمكن أن تصمد فيها أوكرانيا ضد غزو روسي واسع النطاق، وكانوا حذرين أيضاً من تسليم أسلحة ثقيلة يمكن أن تقع في أيدي الروس“.

وأشارت إلى أن ”عمليات التسليم تعكس أيضًا تحولًا بعيدًا عن الأنظمة الدفاعية مثل الصواريخ المضادة للدبابات إلى المزيد من الأسلحة الهجومية التي تحتاجها أوكرانيا في مرحلة حرجة من الحرب“.

    المصدر :
  • رويترز

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