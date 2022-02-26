روسيا تستخدم الفيتو لمنع إدانة غزوها العسكري لأوكرانيا

استخدمت روسيا، الجمعة، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين هجومها على أوكرانيا.

وخلال الجلسة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، صوتت 11 دولة لصالح قرار الإدانة مقابل صوت واحد ضده، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

ودعا سفير الهند إلى وقف العنف وكذلك جميع أعضاء مجلس الأمن إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة، وقال إنه يجب العودة إلى الدبلوماسية.

ولم تتطرق سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة بشكل مباشر إلى سبب امتناعها عن التصويت، وقالت إن “الإمارات تدعم وقف العنف واستئناف الحوار وإرسال المساعدات الإنسانية”.

وقال سفير الصين، إن أي إجراء من مجلس الأمن “يجب أن يفضي حقًا إلى نزع فتيل الأزمة، بدلاً من صب الزيت على النار”.

يذكر أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن تشغل هذا الشهر منصب رئيس المجلس.

وقال دبلوماسيون إن مشروع قرار مشابهاً سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً)، حيث لا تملك أي دولة حقّ النقض.

من جهته حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من خطورة ما قد تشهده المدن الأوكرانية من قصف روسي عنيف عليها هذه الليلة، بغية السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

ولفت زيلينسكي إلى أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة “يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم”.