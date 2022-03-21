الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تصريحات بايدن

21 - مارس - 2022
مبنى وزارة الخارجية الروسية

مبنى وزارة الخارجية الروسية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو على خلفية هجوم الرئيس الأمريكي على نظيره الروسي.

وقالت الوزارة في بيان: “سلمنا السفير الأمريكي لدى موسكو مذكرة احتجاج بشأن التعليقات “غير المقبولة” التي وصف بها رئيس الولايات المتحدة الرئيس فلاديمير بوتين”.

والخميس، شن الرئيس الروسي، هجوما مضادا على نظيره الأمريكي جو بايدن الذي وصفه بـ”القاتل”.

وقال بوتين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن “الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم”.

وأضاف: “بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، الأخيرة، سيتعين على الولاية المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا”.

واختتم بوتين بالتأكيد على أن “موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناء على ما يصب في مصلحة بلاده”.

وكان بايدن قد قال، الأربعاء الماضي، في مقابلة مع فضائية “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في انتخابات بلادنا.

وأضاف: ” لا أظن أن لدى زعيم روسيا قلبا، وأعتقد أن الرئيس الروسي قاتل”.

وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها، قال بايدن: “سترون قريبا”.

في الوقت نفسه، أشار بايدن إلى أن “هناك مجالات يكون من مصلحتنا المشتركة التعاون فيها” مثل تجديد معاهدة ستارت النووية.

    المزيد من أخبار العالم

    علما تايوان وأميركا
    محادثات تجارية مرتقَبة بين أميركا وتايوان
    الشرطة الاسترالية تنفذ عملية اعتقال (أرشيف)
    سيدني.. اعتقال 11 شخصًا في احتجاجات على تغير المناخ
    أعلام تركيا وفنلندا والسويد
    زعماء الناتو يلتقون في مدريد.. سعيٌ لتليين الموقف التركي بشأن السويد وفنلندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟