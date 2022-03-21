روسيا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تصريحات بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو على خلفية هجوم الرئيس الأمريكي على نظيره الروسي.

وقالت الوزارة في بيان: “سلمنا السفير الأمريكي لدى موسكو مذكرة احتجاج بشأن التعليقات “غير المقبولة” التي وصف بها رئيس الولايات المتحدة الرئيس فلاديمير بوتين”.

والخميس، شن الرئيس الروسي، هجوما مضادا على نظيره الأمريكي جو بايدن الذي وصفه بـ”القاتل”.

وقال بوتين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن “الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم”.

وأضاف: “بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، الأخيرة، سيتعين على الولاية المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا”.

واختتم بوتين بالتأكيد على أن “موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناء على ما يصب في مصلحة بلاده”.

وكان بايدن قد قال، الأربعاء الماضي، في مقابلة مع فضائية “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في انتخابات بلادنا.

وأضاف: ” لا أظن أن لدى زعيم روسيا قلبا، وأعتقد أن الرئيس الروسي قاتل”.

وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها، قال بايدن: “سترون قريبا”.

في الوقت نفسه، أشار بايدن إلى أن “هناك مجالات يكون من مصلحتنا المشتركة التعاون فيها” مثل تجديد معاهدة ستارت النووية.