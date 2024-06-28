روسيا تستعد لمواجهة الاستفزازات الأمريكية في البحر الأسود.. توجيهات جديدة من وزير الدفاع

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف أمر هيئة الأركان العامة للجيش بتقديم مقترحات بشأن كيفية التعامل الفوري مع “استفزازات” الطائرات الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان أنها لاحظت نشاطا متزايدا في المنطقة لطائرات أمريكية مسيرة قالت إنها تقوم بعمليات استطلاع وتجمع معلومات حول أهداف محددة لتمكين أوكرانيا من شن هجمات على منشآت روسية باستخدام أسلحة غربية عالية الدقة.

وأضافت “هذا يوضح التدخل المتزايد للولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف”.

وتابعت “تضاعف هذه الطلعات الجوية من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي مع الطائرات الروسية، وهذا بدوره سيزيد من خطر نشوب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الاتحادية”.

وقالت الوزارة إن حلف شمال الأطلسي سيتحمل مسؤولية أي حادث من هذا القبيل.

ولم يشر البيان إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014، لكن كثيرا ما تستهدف القوات الأوكرانية منشآت عسكرية روسية في القرم باستخدام صواريخ من بينها صواريخ قدمتها الدول الغربية.