روسيا تستعيد القدرة التشغيلية لمفاعل بمحطة كورسك النووية

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الأحد نقلا عن محطة كورسك للطاقة النووية الروسية أن المفاعل الثالث استعاد كامل قدرته التشغيلية بعد أن كانت قد انخفضت إلى النصف في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة.

وقالت المحطة الواقعة في غرب روسيا الأسبوع الماضي إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة وانفجرت بالقرب من المحطة مما أدى إلى إتلاف محول مساعد وخفض القدرة التشغيلية في المفاعل رقم ثلاثة بنسبة 50 بالمئة.

هذا وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية لم تتمكن من السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية كبرى رغم ادعاءات موسكو بشن هجوم ناجح خلال الصيف، مضيفة أنها “بالغت بشكل واضح” في تقدير المساحات التي سيطرت عليها.

وقال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية أمس السبت إن القوات الروسية سيطرت منذ شهر مارس آذار على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، فضلا عن إحكام السيطرة على 149 قرية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي “رغم ادعاءات جيراسيموف، لم تُسيطر القوات الروسية بالكامل على أي مدينة رئيسية. الأرقام التي قدمها المحتلون بشأن الأراضي والمناطق التي استولوا عليها مبالغ فيها بشكل كبير”.