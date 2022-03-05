روسيا تستقدم مزيدًا من التعزيزات وإجلاء المدنيين من “ماريوبول”

تستمر العمليات العسكرية في أكثر من مدينة أوكرانية لليوم العاشر على التوالي، وتشهد مدينة “خاركيف” معارك عنيفة وسط انتشار مشاهد الدمار الذي حلّ بالمدينة، فيما حاصرت القوات الروسية ميناء مدينة ماريوبول وفق ما قال رئيس البلدية. ويأتي ذلك في حين يتوجّس سكان مدينة أوديسا، ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا، هجوما شاملا من المحتمل ان تشنه القوات الروسية في أي وقت، بعدما رصدت تجهيزات في محيط المدينة.

تأمين ممرات انسانية لإجلاء السكان

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستبدأ وقفًا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا، مشيرة الى انها تعمل على تأمين ممرات انسانية آمنة لخروج السكان من المدينتين.

وقالت الدفاع الروسية ان الممرات الآمنة ستكون متوفرة بدءا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، مشيرة الى استهداف 2037 موقعا عسكريا للجيش الأوكراني منذ بدء العملية.

في سياق متصل، أكدت موسكو أن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر بالعمليات العسكرية حتى الآن، وأن المطارات جنوب روسيا ستستمر في الاغلاق حتى 14 مارس الجاري.

تعزيزات عسكرية جديدة

من جهة أخرى، تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تعزيزات عسكرية روسية جديدة تستعد لدخول الأراضي الأوكرانية.

وتظهر في الفيديو آليات عسكرية محملة بصواريخ بالستية، في منطقة تاغونروغ بروستوف الروسية على شاطئ بحر آزوف.

ويحمل بحر آزوف أهمية استراتيجية كبرى في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، كون البلدين يطلان عليه، فضلا عن أنه يصل روسيا بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتستخدم روسيا البحر الصغير المرتبط بالبحر الأسود في عملياتها العسكرية، وآخرها حصار مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف ومينائها.

وفيما يمكن أن يكون نقطة تحول بالحرب، يتعرض ميناء ماريوبول الاستراتيجي شرقي أوكرانيا لحصار وهجمات عنيفة من جانب الجيش الروسي، وفقما أعلن رئيس المدينة فاديم بويتشنكو، الذي دعا إلى إنشاء ممر إنساني.