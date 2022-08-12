روسيا تستنكر رفض اليابان مشاركة السفير الروسي في مراسم هيروشيما وناغازاكي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن عدم سماح القيادة اليابانية للسفير الروسي بالمشاركة في الاحتفالات التذكارية التقليدية المخصصة لأحداث هيروشيما وناغازاكي أنه أمر الشائن.

جاء ذلك على لسان مدير الدائرة الآسيوية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية، نيقولاي نوزدريف، خلال المائدة المستديرة التي عقدت في مجلس الاتحاد حول مأساة هيروشيما وناغازاكي، الجمعة 12 أغسطس، حيث قال إن “المؤسسة الرسمية اليابانية لا تنتهك فحسب المعايير المقبولة عموما للبروتوكولات الدبلوماسية والأخلاقيات الإنسانية، وهو ما نراه كذلك في إطار الظروف التي تعمل فيها سفارتنا في اليابان حاليا.. بل إننا نرى كيف أن القيادة اليابانية مستعدة للاستغلال الفج لأكثر الصفحات مأساوية في تاريخ بلادهم لأغراض سياسية انتهازية”.

وأضاف: “نحن نعتبر رفض منظمي الاحتفالات التذكارية التقليدية لهيروشيما وناغازاكي دعوة السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، أمرا شائنا تماما”.

وفي آب عام 1945، ألقى الطيارون الأميركيون قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، وقد أسفر الانفجار الذري وعواقبه في هيروشيما عن مقتل 140 ألف شخص، وفي ناغازاكي عن مقتل 74 ألف شخص، بينما كانت الغالبية العظمى من ضحايا القصف الذري من المدنيين.

وفي ذكرى الأحداث المأساوية، تُقام في 6 و9 آب من كل عام “احتفالات السلام” في هيروشيما وناغازاكي.

وعادة ما يُدعى قادة القوى النووية وسفراء جميع الدول للاحتفال السنوي بذكرى ضحايا التفجيرات الذرية في اليابان.

ومع ذلك، قررت إدارتا هيروشيما وناغازاكي في هذه المرة عدم دعوة ممثلين عن روسيا وبيلاروس في ضوء الوضع في أوكرانيا.