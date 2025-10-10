روسيا تستهدف بنايات سكنية ومواقع للطاقة في كييف

قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما كبيرا على وسط العاصمة الأوكرانية كييف تسبب في اندلاع حريق في بناية سكنية متعددة الطوابق كما استهدف مواقع للطاقة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 10\10\2025، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة.

وذكر حاكم مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا أن طائرات مسيرة وصواريخ تسببت في أضرار في 12 مبنى سكنيا مما أسفر عن مقتل طفل في السابعة من عمره وإصابة أربعة أشخاص.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة 12 شخصا ونقل ثمانية منهم إلى المستشفى. وقال إن انقطاع التيار الكهربائي وتعطل إمدادات المياه أثر على الأحياء الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الذي يمر عبر المدينة.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت اشتعال النيران في شقق سكنية وفرق الإطفاء تستعد لإخمادها. كما سقطت شظايا من طائرات مسيرة على عدة مناطق من المدينة.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينتشوك إن القوات الروسية ضربت مواقع للطاقة. وأضافت على فيسبوك “يتخذ خبراء الطاقة كل الإجراءات اللازمة للحد من التبعات السلبية”.

وتابعت قائلة “بمجرد أن تسمح ظروف السلامة، سيبدأ خبراء الطاقة في استيضاح آثار الهجوم وتنفيذ الإصلاحات”.

وقال ميكولا كالاشنيك حاكم منطقة كييف إن حوالي 28 ألف أسرة ظلت دون كهرباء حتى صباح اليوم الجمعة في المنطقة وأضاف أن مرافق البنية التحتية الحيوية والاجتماعية تعتمد حاليا على مولدات كهربائية.

وألحق الهجوم الروسي أضرارا أيضا ببنية تحتية للطاقة في منطقة بولتافا في وسط أوكرانيا مما قطع الكهرباء عن حوالي 17 ألف مستهلك.

وكثفت القوات الروسية ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب فصل الشتاء مجددا في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.