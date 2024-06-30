روسيا تستهدف خاركيف وحصيلة دموية من القتلى والإصابات

قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه وأصيب ثمانية في هجوم بقنبلة موجهة شنته قوات روسية على وسط مدينة خاركيف الأوكرانية، مما أدى أيضا إلى اشتعال حريق في مبان ومركبات.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، في منشور على منصة تيليجرام للتراسل إن القنبلة استهدفت موقعا بالقرب من وسط المدينة وأحدثت حريقا. وذكر أن شخصا واحدا فقط لقي حتفه بالإضافة إلى وجود رضيع عمره ثمانية أشهر بين المصابين.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة أن حريقا نشب في مكتب بريد. وتعاين خدمات الطوارئ المنطقة.

ودأبت روسيا على استهداف خاركيف، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية، لكنها ظلت بعيدة عن قبضة الروس في المراحل المبكرة من غزو موسكو في فبراير شباط 2022. ويتزايد اعتماد القوات الروسية على القنابل الموجهة في هجماتها.

ونفذت القوات الروسية توغلا عبر الحدود في منطقة خاركيف الشهر الماضي وسيطرت على عدد من القرى، لكن مسؤولين أوكرانيين يقولون إن الوضع بالقرب من الحدود استقر.