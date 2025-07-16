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روسيا تستهدف مدن أوكرانية بالمسيرات والصواريخ وتوقع 11 مصاباً

منذ 11 ساعة
آثار غارة روسية بطائرة بدون طيار في خاركيف. رويترز

آثار غارة روسية بطائرة بدون طيار في خاركيف. رويترز

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أعلنت السلطات المحلية بإصابة 11 شخصاً على الأقل في أوكرانيا، من جراء هجمات روسية، ليل الثلاثاء.

وذكرت ناتاليا زابولوتنا، المسؤولة في الإدارة العسكرية المحلية، عبر “فيسبوك”، أن 28 مسيرة روسية استهدفت منطقة فينيتسا (وسط غرب)، واستهدفت منشآت صناعية، كما أصيب 7 أشخاص بجروح، ويعاني اثنان منهم “حروقًا خطرة”.

وفي خاركيف، شمال شرق البلاد، أسفر هجوم روسي عن إصابة 3 أشخاص، بحسب أوليغ سينيغوبوف حاكم المنطقة.

وفي منطقة كريفي ريغ (شرق)، نفّذت القوات الروسية هجوما ضخما، بحسب ما أفاد الحاكم سيرغي ليساك على “تليغرام”.

وأضاف الحاكم ليساك أن “العدو لم يرسل مسيّرات نحو المدينة فحسب، بل أطلق صاروخاً أيضاً”، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً أصيب، وهو شاب يبلغ 17 عاماً، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وبحسب أوليكساندر فيلكول، رئيس بلدية كريفي ريغ، أُطلق “صاروخ باليستي و28 مسيّرة من طراز شاهد” على المدينة، ما أدى إلى تدمير منشأة صناعية.

وتستهدف روسيا المدن الأوكرانية بضربات جوية بشكل شبه يومي في إطار هجومها الذي أطلقته في فبراير (شباط) 2022.

والاثنين، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوفير معدات عسكرية إضافية لكييف، وأمهل روسيا 50 يوماً لإنهاء الحرب. كما دعا أوكرانيا، الثلاثاء، إلى عدم استهداف العاصمة الروسية موسكو.

    المصدر :
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