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روسيا تستهدف مركزًا لإصلاح مدرعات الجيش الأوكراني

منذ ساعة واحدة
صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنّ قواتها وجهت ضربة صاروخية إلى مركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف. فيما لم تذكر الوزارة موعد هذا القصف كما لم تقدّم أيّ تفاصيل أخرى.

وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تيليغرام اليوم، أنّ روسيا استهدفت مبنى “منشأة مدنية” في خاركيف بأربعة صواريخ من طراز إس300.

فيما لم ترد الإدارة الإقليمية لخاركيف بعد على طلب من رويترز للتعقيب.

وكان عدد سكان خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، يزيد على 1.4 مليون نسمة قبل الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022. وتقع أجزاء من المدينة على بعد أقل من 32 كيلومترًا من الحدود الروسية.

فيما عانت الضواحي الشمالية للمدينة من المعارك في وقت سابق من الصراع.

    المصدر :
  • رويترز

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