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روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 5 أشهر

26 - يونيو - 2021
ارتفاع بإصابات كورونا في روسيا

ارتفاع بإصابات ووفيات كورونا في روسيا

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ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 5 ملايين و430 ألفا و753 إصابة، بعد تسجيل 21 ألفا و665 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ 21 يناير الماضي.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد شهدت ارتفاعا أيضا بتسجيل 619 وفاة خلال آخر 24 ساعة ليصل مجموع الوفيات إلى 132 ألفا و683 حالة وفاة.

وسجّلت مدينة سان بطرسبرج الروسية، التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020، السبت، أعلى حصيلة وفيات جرّاء كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وفق ما أظهرت بيانات.

وكشفت أرقام رسمية بأن المدينة، التي استضافت 6 مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 وتستعد لاستضافة مباراة في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وكالات إعلام روسية أن الحصيلة هي الأعلى التي تسجّل في مدينة روسية منذ ظهور الوباء.
وفي سان بطرسبرج، أصيب العشرات من مشجعي كرة القدم الفنلنديين بفيروس كورونا بعدما سافروا إليها لحضور المباراة التي فاز بها فريقهم أمام بلجيكا.

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