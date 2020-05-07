روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا لليوم الخامس على التوالي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

لليوم الخامس على التوالي ترتفع حالات الإصابة بـفيروس كورونا المستجد في روسيا بواقع أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم.

أبلغ مسؤولو الصحة الروس عن 11231 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة يومية قياسية رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 177 ألف حالة.

وتجاوزت الحصيلة الروسية نظيرتها في ألمانيا وفرنسا، لتصبح خامس أعلى دولة من حيث الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم.

ومن المرجح أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير حيث الاختبارات لا تشمل الجميع، وثمة الكثير من الناس المصابين بالفيروس لم تظهر الأعراض عليهم.

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الأسبوع الماضي إلى أن ما يصل إلى 2 في المئة من سكان موسكو البالغ عددهم 12.7 مليون ربما يكونوا قد أصيبوا بالفيروس.

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس في روسيا بلغ 177160 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.

وكانت روسيا فرضت إغلاقا عاما أواخر مارس الماضي، حيث علقت السلطات في معظم الأقاليم الروسية عمل الشركات والنشاطات التجارية وطالبت السكان بالبقاء في المنازل.

وكان وزير الصحة الروسي عبّر عن قلقه من الزيادة في عدد الأطفال المصابين بمرض كوفيد-19، وقال يوم الجمعة الماضي إن طفلين توفيا بالمرض في البلاد، وأن حالة 11 طفلا آخرين “تثير القلق”.