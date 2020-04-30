روسيا تسجل أعلى نسبة إصابات بـ”كورونا” ولا عدوى محلية في كوريا الجنوبية

أعلنت روسيا اليوم الخميس عن أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة لتتجاوز الصين وإيران.

بالمقابل، ذكرت السلطات في كوريا الجنوبية أنه لم تسجل اليوم أي إصابات محلية جديدة بالفيروس للمرة الأولى منذ بلوغ التفشي لديها ذروته نهاية شباط الماضي.

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا إنه سجل 7099 إصابة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الإصابات 106,498، وتصبح بذلك أكبر دول العالم مساحة ثامن أكبر بؤرة للجائحة في العالم.

وارتفع عدد الوفيات في روسيا إلى 1073 بعد تسجيل نحو 100 وفاة جديدة، في حين تعافى من المرض 11,619.

وتفرض روسيا إجراءات عزل عام منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين إغلاق أغلب الأماكن العامة في أواخر آذار الماضي.

وأعلن الرئيس الروس فلاديمير بوتين في خطاب للأمة أول أمس الثلاثاء أن إجراءات العزل العام يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين، محذرا من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

وقال، إن “الوضع لا يزال في غاية الصعوبة، نواجه مرحلة جديدة وقد تكون الأشد في مواجهة الوباء”.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تسجل اليوم أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بلوغ التفشي لديها ذروته نهاية شباط الماضي.

وقالت المراكز إنها “رصدت 4 حالات جديدة، جميعها لأشخاص قادمين من خارج كوريا الجنوبية واكتشفت أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 10,700، في حين وصل عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وقال رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس ماكبيرد إن “القارة الأوروبية ما زالت في قبضة فيروس كورونا، وجاء تصريح المسؤول بعدما خففت ثلاثة أرباع دول أوروبا إجراءاتها الاحترازية عقب انخفاض أعداد المصابين والمتوفين”.

وأضاف ماكبيرد أن دولا، منها إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لا تزال لديها أعداد كبيرة من الحالات المؤكدة. وأشار إلى أن المنطقة الأوروبية تمثل 46% من حالات الإصابة، و63% من الوفيات على مستوى العالم.

وفي إسبانيا ثاني أكبر بؤرة للجائحة بعد الولايات المتحدة، ذكرت وزارة الصحة اليوم أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ أمس الأربعاء 268، وهو الأدنى منذ نحو 6 أسابيع.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 24,543 اليوم من 24,275 في اليوم السابق. وزاد عدد الإصابات إلى 213,435 من 212,917 في اليوم السابق.

الوضع في أميركا

وأظهرت آخر الإحصاءات أن تفشي كورونا في الولايات المتحدة سيصبح الأكثر فتكا بالأرواح منذ إنفلونزا عام 1967. ويأتي ذلك بينما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس المليون حول العالم.

وأفاد الإحصاء بأن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تجاوز 60 ألفا أمس الأربعاء، وأن التفشي سيصبح قريبا الأكثر حصدا للأرواح من أي موسم للإنفلونزا منذ العام 1967.