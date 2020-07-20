روسيا تسجل أقل من 6 آلاف إصابة يومية بكورونا منذ نيسان

سجلت روسيا اليوم الاثنين 5940 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أقل حصيلة يومية منذ 29 أبريل، في حين انخفض معدل الوفيات الجديدة إلى 85 في أدنى مؤشر منذ 4 مايو.

وحسب ما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى اليوم بلغ 777486،

وقال مسؤولون في نشرة يومية إن 85 شخصا توفوا بالفيروس في روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 12427 حالة وفاة.

وذكر التقرير أن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وبتسجيل 3258 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي ارتفع مجموع المتعافين إلى 553602.

وفي العاصمة موسكو حافظ الوضع الوبائي على استقراره مع تسجيل 578 إصابة و15 وفاة جديدة الاثنين مقابل 591 إصابة و14 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 234123 إصابة و4314 وفاة.

وتماثل 379 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين في المدينة إلى 170918 شخصا.

وأشارت روسيا في وقت سابق إن الفضل في كشف الإصابات سريعا، يعود إلى التحرك السريع للسلطات المختصة وتعاملها مع الوباء. وذكرت الحكومة في بيان لها في أيار الماضي أنه تمّ إجراء أكثر من 5 ملايين اختبار، لتصبح بذلك روسيا الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الاختبارات. وبهذا يمكن “معرفة المصابين الذين لديهم أعراض بسيطة أو لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، وعزلهم سريعا”، مما يقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس في الفضاء العام وبين المجموعات التي يشكل الفيروس خطراً على حياتها.

وتعتبر روسيا من البلدان التي استطاعت بفضل جهود كادرها الطبي، على تقليص حالات الوفيات مقارنة بألمانيا، ومن الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات لمواجهة انتشار الفيروس بين كبار السن، هو إصدار قرارٍ يطلب ممن يتجاوز الـ 65 عاما البقاء في البيت، الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة الإصابة نسبيا بين هذه الفئة العمرية.