روسيا تسخر من أزمة السفينة العالقة في قناة السويس

تحاول روسيا استغلال أزمة السفينة العالقة في قناة السويس للترويج لطريقها البحري الشمالي وتهدئة المخاوف الأوروبية بشأن نورد ستريم 2.

ويأمل الكرملين في تحويل حادث السفينة العالقة إلى مكسب طويل الأمد، وفق ما ينقل تقرير من صحيفة “موسكو تايمز”.

وتأثرت روسيا بشدة من حادث قناة السويس باعتبارها أكبر مصدر لمنتجات البترول الخام عبر القناة ، حيث يوجد تقدر قيمة البضائع الروسية العالقة في قناة السويس ما يقرب من 300 مليون دولار .

وتصدر روسيا، في اليوم حوالى 546 ألف برميل من النفط عبر القناة، بحسب بيانات شركة الطاقة فورتيكسا. وهذا يعادل حوالي 5٪ من إجمالي إنتاج النفط في روسيا، بقيمة سوقية تقارب 35 مليون دولار.

ولكن رغم كل هذه الأرقام، بدأ المسؤولون الروس بالفعل الترويج بقوة لطريق بحر الشمال، وهو طريق بحري بديل من أوروبا إلى آسيا يجتاز القطب الشمالي.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن حركة الطريق الروسي نمت في السنوات الأخيرة إلا أنه لم يستطيع منافسة قناة السويس، أو حتى الإبحار في جميع أنحاء أفريقيا.

ويعمد الروس إلى الترويج أن البنية التحتية للطريق قد تطورت.

وقال مسؤول روسي رفيع المستوى، الجمعة، إن تعطل الملاحة في قناة السويس يبرز أهمية تطوير الممر البحري عبر القطب الشمالي، الذي بات يمكن استخدامه في شكل متزايد بسبب التغير المناخي.

ونشرت شركة “روس آتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية عدة تغريدات على تويتر تعدد فيها الأسباب التي تدفع إلى ضرورة اعتبار طريق الشمال كبديل لمسار قناة السويس.

Thread: reasons to consider Northern Sea Route as a viable alternative to the Suez Canal Route

1. Way more space to draw peculiar pictures using your giant ships https://t.co/SqcMmlC0K8

