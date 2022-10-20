روسيا تسخر من استقالة تراس: لم تشهد بريطانيا يومًا مثل هذا العار

سخرت الديبلوماسية الروسية من اعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية “ليز تراس”، بعد ستة اسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة ازمات.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” على تلغرام أن “بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبّب به رئيس للوزراء”.

وأضافت “سنتذكر خوذة على دبابة وجهلًا كارثيا وجنازة الملكة فورا بعد لقائها ليز تراس”.

وكانت المتحدثة تشير الى صورة لليز تراس نشرت نهاية تشرين الثاني، وأظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في استونيا تعتمر خوذة. وكانت لا تزال وزيرة للخارجية.

وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب قبل بضعة اسابيع من الهجوم الروسي على اوكرانيا، والذي أدّى الى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.

وبعد تعيينها بداية أيلول، التقت تراس الملكة اليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها.

واستقالت تراس بعد 44 يوما فقط على توليها منصبها، بعدما تسبب برنامجها الاقتصادي بأزمة سياسية ومالية.